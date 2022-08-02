Зіркова матуся не лише вперше показала обличчя сина, а й створила його особистий акаунт в інстаграмі. Схоже, що тепер прихильники MamaRika зможуть бачити більше контенту з її первістком.

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MamaRika вперше показала обличчя сина

Рік артистка приховувала Давіда від громадськості. Вона тримала його якомога далі від сторонніх очей, а тепер не лише показала обличчя, а й ділитиметься новими кадрами на власній сторінці Давида в інстаграмі.

Сьогодні Давіду виповнився рік! Тут такі справи: на днюху наш дорослий мужичок попросив свій власний акаунт в інсті. Пацан серйозно настроєний і обіцяє крутий контент,

– написала під фото співачка.



Син MamaRika та Сергія Середи / Фото з інстаграму співачки



Перше фото зі сторінки Давіда / Фото з інстаграму Давіда Середи

У коментарях під дописами з фото Давіда шанувальники його зіркової матусі засипають хлопчика компліментами.