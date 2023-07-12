"Очі не старіють": MamaRika показала, як виглядатиме у старості – несподіване відео

Співачка MamaRika скористалась фільтром, який показує тебе у літньому віці. Зірка показала фанам, як вона може виглядати у старості.

У тіктоці стала вірусною маска-фільтр "У віці", що показує, як ваше обличчя могло б виглядати у старості. Українська співачка MamaRika теж скористалась фільтром.

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MamaRika показала себе у старості

Співачка зняла ролик, де показала, який вигляд має зараз, та як може виглядати через десятки років. Так, у зірки з'явилося сивувате волосся та зморшки. Вочевидь, MamaRika не сподобався її можливий зовнішній вигляд.

Чого у всіх нормально, а я як добрий вечір із цією маскою?

– написала співачка під роликом.

Та шанувальники не погодилися зі співачкою та засипали її компліментами:

"Очі не старіють! А значить, і доступу до душі у старості немає";

"Насправді гарно, дуже мила бабуся вийшла";

"Не вір фільтрам! Косметологія 21 століття непереможна";

"Гарнюня навіть у старості";

"Симпатична бабулька".

MamaRika про старість та зірок

Співачка раніше висловлювалась про старість та вміння вчасно піти з професії. Вона захопилась Дженніфер Лопес та її виглядом у 53 роки, але розкритикувала Мадонну. "Мадонна зійшла з розуму. Бабулька поплила, реально. Якщо вже так довго сидіти в професії, то це як Джей Ло. Якщо так, як Мадонна, то точно ні".

Сама MamaRika не боїться піти з професії: вона хотіла б, щоб її запам'ятали як рожевоволосу співачку з найкращими піснями. Зірка точно присвятить музиці та активній праці ще 10 років, а потім більше відпочиватиме.