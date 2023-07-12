В тиктоке стала вирусной маска-фильтр "В возрасте", показывающая, как ваше лицо могло бы выглядеть в старости. Украинская певица MamaRika тоже воспользовалась фильтром.
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MamaRika показала себя в старости
Певица сняла ролик, где показала, как выглядит сейчас, и как может выглядеть через десятки лет. Так, у звезды появились седоватые волосы и морщинки. Очевидно, MamaRika не понравился ее возможному внешнему виду.
Чего у всех нормально, а я как добрый вечер с этой маской?
– написала певица под роликом.
Но поклонники не согласились с певицей и засыпали ее комплиментами:
- "Глаза не стареют! А значит, и доступа по душе у старости нет";
- "На самом деле красиво, очень милая бабушка вышла";
- "Не верь фильтрам! Косметология 21 века непобедима";
- "Красавица даже в старости";
- "Симпатичная старушка".
MamaRika о старости и звездах
Певица ранее высказывалась о старости и умение вовремя уйти из профессии. Она увлеклась Дженнифер Лопес и ее видом в 53 года, но раскритиковала Мадонну. "Мадонна сошла с ума. Старушка поплыла, реально. Если уж так долго сидеть в профессии, то это как Джей Ло. Если так, как Мадонна, то точно нет".
Сама MamaRika не боится уйти из профессии: она хотела бы, чтобы ее запомнили как розоволосую певицу с лучшими песнями. Звезда точно посвятит музыке и активному труду еще 10 лет, а потом больше будет отдыхать.