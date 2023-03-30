33-річна MamaRika висловилася про популярність і запевнила, що не боїться забуття. На тлі цього вона захопилася Дженніфер Лопес, яка щодня "вмирає в залі по 5 годин" заради ефектного вигляду на сцені, і на контрасті висміяла Мадонну.

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MamaRika грубо висміяла Мадонну

Мадонна зійшла з розуму. Бабулька поплила, реально. Одне діло Джей Ло, яка просто супер секс, і я хочу її завжди, вибачайте хлопці. Їй якось це вдається… Якщо вже так довго сидіти в професії, то це як Джей Ло. Якщо так, як Мадонна, то точно ні,

– різко висловилася MamaRika.

Вона зізналася, що хотіла б повторити кейс 53-річної Джей Ло, але не впевнена, що вистачить сили волі виглядати так саме ефектно через 20 років.

Коли MamaRika піде зі сцени

Крім того, Настя, на відміну від Мадонни, не боїться піти зі сцени. Її ціль – зробити такий внесок в українську культуру, щоб її треки співали й через 40 років, а її саму згадували як "таку рожевоволосу Мамаріку". Артистка присвятить цьому наступні 10 років, а після гайне "чілить на оушинє".

"Я не впевнена, що готова вриватися так, як колись: без сну, тільки концерти. У мене тепер є сім'я, я дуже хочу проводити з ними час… Я собі відвела ще близько 10 активних років, коли себе ще повбиваю, потаскаю, поюзаю. Потім поступово перейду до більш пасивного формату – буду випускати музло і, можливо, буду плескати ноги десь біля океану", – заявила MamaRika.