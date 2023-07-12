У тіктоці стала вірусною маска-фільтр "У віці", що показує, як ваше обличчя могло б виглядати у старості. Українська співачка MamaRika теж скористалась фільтром.
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MamaRika показала себе у старості
Співачка зняла ролик, де показала, який вигляд має зараз, та як може виглядати через десятки років. Так, у зірки з'явилося сивувате волосся та зморшки. Вочевидь, MamaRika не сподобався її можливий зовнішній вигляд.
Чого у всіх нормально, а я як добрий вечір із цією маскою?
– написала співачка під роликом.
Та шанувальники не погодилися зі співачкою та засипали її компліментами:
- "Очі не старіють! А значить, і доступу до душі у старості немає";
- "Насправді гарно, дуже мила бабуся вийшла";
- "Не вір фільтрам! Косметологія 21 століття непереможна";
- "Гарнюня навіть у старості";
- "Симпатична бабулька".
MamaRika про старість та зірок
Співачка раніше висловлювалась про старість та вміння вчасно піти з професії. Вона захопилась Дженніфер Лопес та її виглядом у 53 роки, але розкритикувала Мадонну. "Мадонна зійшла з розуму. Бабулька поплила, реально. Якщо вже так довго сидіти в професії, то це як Джей Ло. Якщо так, як Мадонна, то точно ні".
Сама MamaRika не боїться піти з професії: вона хотіла б, щоб її запам'ятали як рожевоволосу співачку з найкращими піснями. Зірка точно присвятить музиці та активній праці ще 10 років, а потім більше відпочиватиме.