Сейчас многие болеют COVID-19, поэтому необходимо максимально бережно относиться к своему здоровью. Не удалось избежать инфицирования MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) и ее возлюбленному.

Обратите внимание Наталья Денисенко подозревает, что инфицировалась коронавирусом

Сейчас супруги находятся дома на самоизоляции. Анастасия и Сергей тяжело перенесли болезнь, артистка отмечала, что это был самый сложный период в ее жизни. Сейчас уже все хорошо и они набирают силы после перенесенной болезни.

Новые фото MamaRika с мужем

В инстаграме артистка опубликовала фотографии, на которых предстала перед камерой в домашнем образе. Она надела белый банный халат, волосы распустила, а на лице сделала едва заметный макияж. Сергей тоже позировал возле любимой в халате. Они оба держали в руках чашки с ароматным кофе и просто наслаждались моментом.

MamaRika с мужем / Фото с инстаграма певицы

MamaRika с мужем / Фото с инстаграма певицы

Отметим, на днях прошла премьера песни MamaRika "На руках". Эту нежную композицию она посвятила любимому мужчине, отметив, что он – ее сила и слабость.

Текст публикации MamaRika:

Как пережить ковид и не сойти с ума на карантине?

Наш первый раз был очень неожиданным и тяжелым. Наша семья до сих пор приходит в себя, но уже можем делать выводы. Несколько правил, которые спасали нас на самоизоляции: