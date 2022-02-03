MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) виховує маленького сина, але творчість продовжує розвивати. Первісток та коханий надихають її на написання пісень. Новий трек виконавиця присвятила коханому, про це повідомляє 24 канал.

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Прем'єра пісні MamaRika

Неймовірно ніжний і романтичний трек "На руках" став продовженням автобіографічного періоду в житті знаменитості. У цій композиції MamaRika розповіла про почуття до чоловіка.

Він – моя кам'яна стіна. І коли в очах нашого сина я бачу його зображення, розумію, що моя сила та слабкість лише в його руках. Цю роботу я присвячую своєму найближчому другу, коханню всього мого життя – моєму чоловікові,

– прокоментувала Анастасія.

Раніше співачка вже випускала треки, які пов'язані з її особистим життям. До дня весілля відбулася прем'єра пісні Maemo, а під час вагітності Анастасія потішила фанатів зворушливою композицією Kava.

MamaRika – "На руках": дивіться відео онлайн

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