Довелося відкачувати: MamaRika опинилася в кареті швидкої допомоги – в якому стані співачка
Днями українська виконавиця MamaRika налякала фанів світлиною у швидкій. Згодом з'ясувалось, що співачці стало погано просто перед виходом на сцену.
MamaRika зізналася, що через погане самопочуття навіть не могла встати зі стільця. У неї тряслися руки, крутилася голова. До того ж вона сильно хотіла пити. Тож лікарям довелося "відкачувати" артистку.
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MamaRika розповіла, як опинилася в кареті швидкої
Виконавиця поділилася, що останні місяці для неї були дуже складні. Вона мала багато роботи й стресу. Втома накопичувалася, і в один момент артистці стало погано.
Перед виходом на сцену я відчула, що просто не можу встати зі стільця. У мене тряслися руки, крутилася голова, сушило мене. Я просто не мала сил встати. Було страшне запаморочення. Добре, що на майданчику була карета швидкої. Мене просто забрали й почали відкачувати. Виявилося, що тиск був 90/60, загальне виснаження організму, перевтома,
– розповіла співачка.
Втім, після того, як знаменитості дали ліки, вона все одно змогла вийти на сцену та заспівати для фанів. Зараз MamaRika почувається вже значно краще, вона проводить час з сином та намагається трохи відпочити.
MamaRika розповіла про свій стан перед концертом / Скриншот з інстаграм-сторіс
Зазначимо, днями виконавиця разом з чоловіком, актором Сергієм Середою, та маленьким сином переїхали у нове житло. Тепер сім'я орендує двоповерховий будинок за Києвом.
Окрім цього, нещодавно співачка розчулила мережу новою піснею "Останній день". У кліпі артистка показала найщасливіші миті свого життя з рідними – чоловіком, сином і мамою. За словами MamaRika, кліп — відображення нашого сповненого тривог сьогодення. Адже через ракетні обстріли напевно ніхто не знає, який день може стати останнім.
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