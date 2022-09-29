Українська співачка MamaRika перебувала на гастролях за кордоном два місяці. Вона відпрацювала благодійні концерти, зустрічалась з біженцями та тішила українців за кордоном музикою і словом.

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MamaRika про життя в Європі

Співачка зізналась, що миті, які вона провела з українцями за кордоном – назавжди залишилися в пам'яті. Разом з тим, під час туру їй з чоловіком і сином довелось пережити немало труднощів.

Постійні переїзди, понад 12 тисяч кілометрів машиною за неповних 2 місяці, з річною дитиною та повним багажником речей – це невимовно важко. Мамочки зрозуміють, яким важливим є прикорм в житті дитини такого віку, і як необхідно бути в затишку та мати всі умови для малечі. Цього всього у нас не було – ми жили де попало, як попало,

– поділилась MamaRika.

"Вишенькою на торті" стало ДТП, через яке у зірки розбилась машина. До того ж вся сім'я захворіла на коронавірус, – через це довелося скасувати низку концертів.

"Повний треш. Ну і чи варто казати, що побувавши у кількох країнах та багатьох містах, ми ще раз переконалися, що ніде не буде краще ніж вдома! Туга за Україною весь цей час просто з’їдала, і ми буквально рахували дні до повернення. При величезній повазі та вдячності до європейського народу, який дуже нас підтримує, та у нас все найкраще", – додала артистка.

MamaRika за кордоном: фото і відео (для перегляду гортайте праворуч)

Нагадаємо, MamaRika з чоловіком і сином кілька днів тому вже повернулась додому. Співачка зізнавалась, що вона страшенно втомилась за ці 2 місяці за кордоном.



"Мій організм зрозумів, що ми вдома. Я просто розвалилася, як тільки переступила поріг. Харчове отруєння, шлунок, головний біль тощо. Це логічне завершення цієї феєричної поїздки".