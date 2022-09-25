MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) раніше розповідала, що обожнює бути вдома. На концерти за кордоном вона погодилася лише для того, щоб зібрати кошти на підтримку України.

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MamaRika повернулася до Києва

Разом з чоловіком Сергієм і маленьким Давідом MamaRika була на гастролях. Це був складний час для подружжя, оскільки вони постійно були в дорозі з маленькою дитиною, жили, м'яко кажучи, не в найкращих для сина умовах. Тому тепер сім'я дуже щаслива повернутися додому.

MamaRika зняла декілька сторіс, в яких повідомила про повернення. Вона показала, що вдома ще стоїть ялинка, яку не встигли розібрати до 24 лютого. Чоловік артистки підкреслив, що ялинку розберуть тоді, коли всі окупанти підуть з українських земель.

Зараз сім'я відпочиває від надзвичайно складних 2 місяців гастролей за кордоном. Після повернення до Києва MamaRika одразу захворіла.

Мій організм зрозумів, що ми вдома. Я просто розвалилася, як тільки переступила поріг. Харчове отруєння, шлунок, головний біль тощо. Це логічне завершення цієї феєричної поїздки. Ми страшенно втомилися за ці 2 місяці, потребуємо перезавантаження та часу вдома з сім'єю,

– поділилася MamaRika.

MamaRika повернулася до Києва / Скриншот інстаграм-сторіс співачки

Ми спілкувалися з MamaRika, коли вона була на гастролях у Польщі. Тоді артистки відверто зізналася, що не пускає чоловіка в ЗСУ, перетягує на волонтерські ініціативи. Також розповіла про те, як живе під час війни, благодійні концерти, життя з сином за кордоном. Повну версію розмови читайте і дивіться за посиланням.