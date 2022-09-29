Украинская певица MamaRika находилась на гастролях за границей два месяца. Она отработала благотворительные концерты, встречалась с беженцами и радовала украинцев за границей музыкой и словом.

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MamaRika о жизни в Европе

Певица призналась, что мгновения, которые она провела с украинцами за границей, навсегда остались в памяти. Вместе с тем во время тура ей с мужем и сыном пришлось пережить немало затруднений.

Постоянные переезды, более 12 тысяч километров машиной за неполных 2 месяца, с годовым ребенком и полным багажником вещей – это невыразимо тяжело. Мамочки поймут, как важен прикорм в жизни ребенка такого возраста, и как необходимо быть в уюте и иметь все условия для малышей. Этого всего у нас не было – мы жили где попало, как попало,

– поделилась MamaRika.

"Вишенкой на торте" стало ДТП, из-за которого у звезды разбилась машина. К тому же вся семья заболела коронавирусом – из-за этого пришлось отменить ряд концертов.

"Полный трэш. Ну и стоит ли говорить, что побывав в нескольких странах и многих городах, мы еще раз убедились, что нигде не будет лучше дома! Тоска по Украине все это время просто съедала, и мы буквально считали дни до возвращения. При огромном уважении и благодарности к европейскому народу, который очень нас поддерживает, и у нас все лучше", – добавила артистка.

MamaRika за рубежом: фото и видео (для просмотра листайте справа)

Напомним, MamaRika с мужем и сыном несколько дней назад уже вернулась домой. Певица признавалась, что она устала за эти 2 месяца за границей.



"Мой организм понял, что мы дома. Я просто развалилась, как только переступила порог. Пищевое отравление, желудок, головные боли и т.д. Это логическое завершение этой феерической поездки".