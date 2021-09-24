MamaRika охрестила сина: перші фото з домашньої церемонії
Джерело:інстаграм MamaRika
У серпні співачка MamaRika вперше стала мамою. Вона народила сина Давида, ім'я якого розсекретила лише в день хрестин. Таїнство відбулось у п'ятницю, 24 вересня. Його зіркові батьки влаштували вдома.
32-річна MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) принципово не розголошувала ім'я первістка до хрестин. Це тривало цілих півтора місяця!
До теми MamaRika і Сергій Середа розсекретили ім'я новонародженого сина
У п'ятницю, 24 вересня, MamaRika та Сергій Середа охрестили Давида, обравши за кумів друзів, які не пов'язані з шоу-бізнесом. Так, у малюка одна пара хрещених батьків – Інна та Руслан.
Сьогодні був особливий день для всієї нашої сім'ї! Сльози на очах, коли усвідомлюю, як нам з тобою пощастило, синочок. Нехай Господь тебе оберігає, дарує легкий шлях, а твої вірні ангели завжди будуть поряд,
– чуттєво написала MamaRika.
Таїнство хрещення співачка влаштувала просто в заміському будинку в Одесі, куди запросила священника. На церемонії були присутні друзі й рідні подружжя – батьки, брат Сергія Середи та мама MamaRika.До слова, MamaRika і Сергій Середа не єдина зіркова пара, яка хрестила первістка вдома. Першими це зробили Даша Квіткова і Нікіта Добринін, коли їхньому сину Леву був усього тиждень. Щоправда, герої "Холостяка" не запрошували батьків на домашню церемонію.
Фото з хрестин сина MamaRika
MamaRika з сином, чоловіком і кумами / Фото з інстаграму співачки
MamaRika з сином, чоловіком і рідними / Фото з інстаграму співачки
MamaRika з сином і чоловіком / Фото з інстаграму співачки
MamaRika з сином і чоловіком / Фото з інстаграму співачки
MamaRika з чоловіком на хрестинах сина / Фото з інстаграму співачки
Хрестини сина MamaRika / Фото з інстаграму співачки
Одяг на хрестини сина MamaRika / Фото з інстаграму співачки