MamaRika охрестила сина: перші фото з домашньої церемонії

У серпні співачка MamaRika вперше стала мамою. Вона народила сина Давида, ім'я якого розсекретила лише в день хрестин. Таїнство відбулось у п'ятницю, 24 вересня. Його зіркові батьки влаштували вдома.

32-річна MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) принципово не розголошувала ім'я первістка до хрестин. Це тривало цілих півтора місяця!

До теми MamaRika і Сергій Середа розсекретили ім'я новонародженого сина

У п'ятницю, 24 вересня, MamaRika та Сергій Середа охрестили Давида, обравши за кумів друзів, які не пов'язані з шоу-бізнесом. Так, у малюка одна пара хрещених батьків – Інна та Руслан.

Сьогодні був особливий день для всієї нашої сім'ї! Сльози на очах, коли усвідомлюю, як нам з тобою пощастило, синочок. Нехай Господь тебе оберігає, дарує легкий шлях, а твої вірні ангели завжди будуть поряд,

– чуттєво написала MamaRika.

Таїнство хрещення співачка влаштувала просто в заміському будинку в Одесі, куди запросила священника. На церемонії були присутні друзі й рідні подружжя – батьки, брат Сергія Середи та мама MamaRika.

Фото з хрестин сина MamaRika

До слова, MamaRika і Сергій Середа не єдина зіркова пара, яка хрестила первістка вдома. Першими це зробили Даша Квіткова і Нікіта Добринін , коли їхньому сину Леву був усього тиждень. Щоправда, герої "Холостяка" не запрошували батьків на домашню церемонію.

MamaRika з сином, чоловіком і кумами / Фото з інстаграму співачки

MamaRika з сином, чоловіком і рідними / Фото з інстаграму співачки