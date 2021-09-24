32-летняя MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) принципиально не разглашала имя первенца до крестин. Это продолжалось целых полтора месяца!
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В пятницу, 24 сентября, MamaRika и Сергей Середа окрестили Давида, выбрав кумовьями друзей, которые не связаны с шоу-бизнесом. Так, у малыша одна пара крестных родителей – Инна и Руслан.
Сегодня был особенный день для всей нашей семьи! Слезы на глазах, когда осознаю, как нам с тобой повезло, сынок. Пусть Господь тебя оберегает, дарует легкий путь, а твои верные ангелы всегда будут рядом,
– чувственно написала MamaRika.
Таинство крещения певица устроила прямо в загородном доме в Одессе, куда пригласила священника. На церемонии присутствовали друзья и родные супругов – родители, брат Сергея Середы и мама MamaRika.
Фото с крестин сына MamaRika
MamaRika с сыном, мужем и кумовьями / Фото из инстаграма певицы
MamaRika с сыном, мужем и родными / Фото из инстаграма певицы
MamaRika с сыном и мужем / Фото из инстаграма певицы
MamaRika с сыном и мужем / Фото из инстаграма певицы
MamaRika с мужем на крестинах сына / Фото из инстаграма певицы
Крестины сына MamaRika / Фото из инстаграма певицы
Одежда на крестины сына MamaRika / Фото из инстаграма певицы