Знаменитість опублікувала фотографію молодят з весілля. Так, шанувальники вже встигли привітати молоде подружжя в коментарях під публікацією.

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Інна опублікувала чорно-білу світлину з весілля доньки. На фото Яна постала в елегантній білій сукні, розшитій блискучим камінням. Її руки прикрашав весільний букет. Поруч з дівчиною на знімку був наречений. Він виглядав розкішно в чорному костюмі, який гармонійно поєднався з білою сорочкою. До того ж піджак чоловіка прикрасила бутоньєрка.

Водночас окрім світлини Інна не розголошувала ніяких подробиць. Тож поки невідомо де, коли та як саме пройшло свято.

Реакція мережі

Фани вже засипали молоду пару привітаннями.

"Мої вітання і побажання тільки щастя";

"Яке щастя! Миру, злагоди, кохання";

"Які гарні";

"Щасливого подружнього життя молодятам";

"Вітаємо";

"Щастя молодятам".

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