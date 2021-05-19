Мама Наомі Кемпбелл розсекретила стать первістка супермоделі

Мама супермоделі Наомі Кемпбелл опублікувала зворушливий допис, де прокоментувала появу первістка доньки. Також вона назвала стать малюка, – Валері Морріс стала бабусею онучки.

18 травня супермодель Наомі Кемпбелл ошелешила новиною про те, що стала мамою вперше. Вона не повідомляла жодних деталей стосовно материнства, однак стать дитини оголосила її мама в інстаграмі.

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Мама Наомі Кемпбелл відреагувала на появу внучки

Валері Морріс опублікувала на особистій сторінці таке саме фото доньки з онучкою, яке раніше супермодель поширила в себе. Мама знаменитості повідомила, що Наомі тепер має донечку, та зворушливо привітала її з материнством.

Вітаю свою доньку Наомі з народженням доньки. Я дуже схвильована, оскільки довго чекала, щоб стати бабусею,

– написала Валері Морріс під фото.

Наомі Кемпбелл не утрималась від коментаря й відповіла найближчій: "Ми любимо тебе, мамо".

Наомі Кемпбелл стала мамою: що про це відомо