Максим розповів, що через надмірну вагу в мами був ризик розвитку цукрового діабету. Жінка серйозно поставилася до цього і вирішила худнути.

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Як мама Максима Чмерковського схуднула на 36 кілограмів

Хореограф розповів, що його мама багато років піклувалася про інших, але не думала про себе. Десятиліттями в неї була надмірна вага, проблеми погіршилися. Жінка опинилася за пів кроку від діабету. Тоді зрозуміла, що її здоров'я залежить лише від неї самої. За 4 місяці Ларисі Чмерковській вдалося схуднути на 36 кілограмів.

Вона жорстка, рішуча і сильна. Я неймовірно пишаюся нею! Уперше за десятиліття вона справді мотивована взяти своє тіло та своє життя під свій контроль,

– сказав танцівник.

На особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежить понад мільйон користувачів мережі, Максим опублікував відео, де показав, якою його мама була і якою є зараз. Судячи з ролика, жінка наполегливо займається спортом. Видно, що їй складно, але Лариса не зупиняється на шляху до здорового тіла.

Нагадаємо, нещодавно реперка Alyona Alyona поділилась, що з початку 2022 року схуднула приблизно на 20 кілограмів. Зірка зробила це не заради цифри на вагах, а для свого комфорту. До кінця цього року вона планує позбутись ще 10 кілограмів. Як зізналась артистка, вона втомилась від свого тіла і вирішила змінитися суто для себе.