Максим рассказал, что из-за избыточного веса у мамы был риск развития сахарного диабета. Женщина серьезно отнеслась к этому и решила худеть.

Вас может заинтересовать "За какие такие заслуги": жена "Холостяка" Черкасова получила награду – бурная реакция сети

Как мама Максима Чмерковского похудела на 36 кг

Хореограф рассказал, что его мама много лет заботилась о других, но не думала о себе. Десятилетиями у нее был лишний вес, проблемы усугубились. Женщина оказалась в половине шага от диабета. Тогда поняла, что ее здоровье зависит только от нее самого. За 4 месяца Ларисе Чмерковской удалось похудеть на 36 кг.

Она жесткая, решительная и сильная. Я невероятно горжусь ею! Впервые за десятилетие она действительно мотивирована взять свое тело и свою жизнь под свой контроль,

– сказал танцовщик.

На личной странице в инстаграмме, за которой следит более миллиона пользователей сети, Максим опубликовал видео, где показал, какой его мама была и как сейчас. Судя по ролику, женщина упорно занимается спортом. Видно, что ей сложно, но Лариса не останавливается на пути к здоровому телу.

Напомним, недавно репер Alyona Alyona поделилась, что с начала 2022 года похудела примерно на 20 килограммов. Звезда сделала это не ради цифры на весах, а для комфорта. До конца этого года она планирует лишиться еще 10 килограммов. Как призналась артистка, она устала от своего тела и решила измениться для себя.