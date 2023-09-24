"Вона дуже скоро побачить Андрійка": зірковий бомонд зі щемом реагує на смерть мами Кузьми

У віці 76 років померла мама легендарного музиканта Андрія Кузьменка. За Ольгою Михайлівною тужать рідні, близькі та українські співаки, багато з яких були знайомі з ненькою артиста.

Ольга Михайлівна Кузьменко була найкращим другом для свого сина. Учора стало відомо, що письменниця та освітянка пішла з життя. 24 Канал зібрав, як українські зірки реагують на втрату.

До слова Тепер вони з Кузьмою разом: яким був життєвий шлях Ольги Кузьменко

Руслана

Співачка Руслана не зі слів знала, якою близькою була для Кузьми його мама. Артистка зізнавалась, що співак якнайкраще ставився не тільки до своєї мами, але й до матері Руслани.

Вічна пам'ять мамі Кузьми. Пані Олю! Спочивайте з миром, – написала зірка.

Ірина Білик

Співачка, яка співала у дуеті з Андрієм, показала його архівне фото з мамою.

Є тільки один великий сенс в цій смерті, вона дуже скоро побачить свого Андрійка! Спочивайте з миром, Ольго Михайлівно,

– написала Білик.

Гурт "Скрябін"

Колектив лиш залишив назву відомої пісні "Мам" та зворушливе фото Андрія Кузьменка з ненькою.

"Світла пам'ять Кузьменко Ользі Михайлівні", – написали музиканти.

"Антитіла"

Колектив, який дуже поважала Ольга Кузьменко, висловив співчуття рідним.



Зірки реагують на втрату / Фото з інстаграм-сторіз

Віталій Козловський

Музикант та захисник опублікував фото мами Кузьми та залишив щемкий підпис.

Душа мами вже поруч з душею сина,

– написав Козловський.



Зірки реагують на втрату / Фото з інстаграм-сторіз

Єгор Гордєєв

Ведучий пригадав, як спілкувався з Ольгою Кузьменко, та показав спільні фото.

Не стало сильної й принципової жінки, яка понад усе любила свого сина і зробила його тим, ким він є. Ольга Михайлівна все називала своїми іменами. Несмак – несмаком, лінь – лінню, негідника – негідником, талант – талантом. Широкий світ, стьоб рагулізму і лицемірства – це у Кузьми від неї,

– вважає Гордєєв.

POXOLANA



Зірки реагують на втрату / Фото з інстаграм-сторіз

Ivan NAVI



Зірки реагують на втрату / Фото з інстаграм-сторіз

Женя Галич



Зірки реагують на втрату / Фото з інстаграм-сторіз