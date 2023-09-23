Про це повідомили у Благодійному фонді імені Кузьми Скрябіна. Його у березні 2015 року заснувала дружина Андрія Кузьменка – Світлана Бабійчук.

Зауважте "Старі фотографії" Скрябіна: у маршрутці в Маріуполі звучали українські пісні

Померла Ольга Кузьменко

23 вересня на 76 році життя пішла з життя мама Кузьми Ольга Михайлівна Кузьменко – українська письменниця та освітянка.

Ця втрата важка для нас усіх. Ольга Михайлівна була справді чудовою і душевною людиною, з великим серцем,

– мовиться у повідомленні Фонду.

Там додали, що не в змозі змінити обставини, а лише просять Всевишнього дати сил рідним перенести біль втрати, а душу покійної прийняти в Царство Небесне.

"Хай земля їй буде пухом! Поділяємо біль та горе рідних! Вічна і світла пам'ять! Ми будемо сумувати", – написали у фейсбуці гурту "Скрябін".

Наразі у соцмережах онуки Ольги Михайлівни Марії-Барбари поки не було публікацій, пов'язаних із трагічною звісткою.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ольги Михайлівни Кузьменко.

Варто прочитати З зірками шоубізу: у Львові пройшов фестиваль у пам'ять про Кузьму Скрябіна

Для Кузьми мама була найкращим другом

Співачка Руслана, яка була подругою Андрія Кузьменка, нещодавно розповіла, що в нього було особливе ставлення до батьків.

Найбільший друг для нас – це мама. Для мене мама – це мій найбільший друг. Я бачила, що для Андрія його мама – теж найбільший друг. Я бачила очі мами Андрія, коли ми прощалися з Андрієм… Тоді в її очах було видно, як сильно Андрій її любив. Це було видно у її погляді. Було видно, що вона була зігріта його любов'ю,

– поділилась співачка.

За її словами, Кузьма обожнював слово "мама". Саме тому з'явилась легендарна пісня "Мам".

"Був момент в житті Андрія досить важкий, пов'язаний з політикою. І коли його мама це болісно переживала, у нього серце краялося. Андрій був людиною, яка повністю належала своїй мамі", – підсумувала Руслана.

"Скрябін" – "Мам": дивіться відео