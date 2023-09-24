Ольга Михайловна Кузьменко была лучшим другом своего сына. Вчера стало известно, что писательница и педагог ушла из жизни. 24 Канал собрал, как украинские звезды реагируют на потерю
К слову Теперь они с Кузьмой вместе: каким был жизненный путь Ольги Кузьменко
Руслана
Певица Руслана не со слов знала, как близка была для Кузьмы его мама. Артистка признавалась, что певец лучше относился не только к своей маме, но и к матери Русланы.
Вечная память маме Кузьмы. Оля! Почивайте с миром,
– написала звезда.
Ирина Билык
Певица, певшая в дуэте с Андреем, показала его архивное фото с мамой.
Есть только один большой смысл в этой смерти, она очень скоро увидит своего Андрюшу! Почивайте с миром, Ольга Михайловна,
– написала Билык.
Группа "Скрябин"
Коллектив только оставил название известной песни "Мам" и трогательное фото Андрея Кузьменко с мамой.
"Светлая память Кузьменко Ольге Михайловне", – написали музыканты.
"Антитела"
Коллектив, который очень уважала Ольга Кузьменко, выразил соболезнования родным.
Звезды реагируют на потерю / Фото с инстаграм-сториз
Виталий Козловский
Музыкант и защитник опубликовал фото Кузьмы и оставил щемящую подпись.
Душа мамы уже рядом с душой сына,
– написал Козловский.
Звезды реагируют на потерю / Фото с инстаграм-сториз
Егор Гордеев
Ведущий вспомнил, как общался с Ольгой Кузьменко и показал общие фото.
Не стало сильной и принципиальной женщины, которая больше всего любила своего сына и сделала его тем, кем он является. Ольга Михайловна все называла своими именами. Безвкусица – безвкусицей, лень – ленью, негодяя – негодяем, талант – талантом. Широкий мир, стеб рагулизма и лицемерия – это у Кузьмы от нее,
– считает Гордеев.
POXOLANA
Звезды реагируют на потерю / Фото с инстаграм-сториз
Ivan NAVI
Звезды реагируют на потерю / Фото с инстаграм-сториз
Женя Галич
Звезды реагируют на потерю / Фото с инстаграм-сториз