Наталка Карпа вперше стала мамою 2 роки тому, 26 грудня. З нагоди особливого дня вона разом із первістком Златою знялася у фотостудії з новорічними декораціями.

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Доньці Наталки Карпи виповнилося 2 роки

Для кадрів, які довгими роками тішитимуть теплими спогадами, Наталка обрала яскравий і жіночний образ. Зіркова матуся постала перед камерою у розкішній червоній сукні з лаконічними вирізами в зоні декольте та на ногах. Волосся виконавиця вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і червоною помадою на губах. На шиї в Карпи красувалися мінімалістичні підвіски.

Маленька Злата позувала поруч з матусею в красивій сукні, білих колготах і з обручем на голові. На обличчі дівчинки сяяла усмішка. Зауважимо, що на жодному фото немає батька Злати. Раніше Наталка Карпа розповідала, що вона з чоловіком переживають складний період у стосунках.

Новорічна фотосесія Наталки Карпи з донькою / Фото з інстаграму співачки

Текст публікації Наталки Карпи:

Два роки тому ти мене зробила найщасливішою жінкою на планеті! Ти дала мені статус, яким я найбільше горджуся. Ти обрала саме мене бути твоєю мамою. Найрідніша дівчинка у світі!

Моя Златуся! Вітаю з днем народження! Два роки!



Слів, напевно, не вистачить, щоб розповісти, як я тебе люблю і яка ти мені рідна! Щодня дякую Господу за цей подарунок! І щодня прошу благословіння та благодаті для тебе!



Знаю, у тебе добре серце, світлий розум. Спостерігаючи за тобою, бачу, що ти увібрала в себе все краще від мами, і від тата.



Безмежно люблю тебе моє золотко, наша Голді, наше сонечко! Будь щасливою, здоровою, усміхненою, веселою, енергійною, доброю! Роби цей світ кращим!