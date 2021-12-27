Катерина Реп'яхова активно розвиває особистий блог в інстаграмі, тому перед новорічними святами потішила шанувальників відповідним контентом. Вона разом із коханим і маленьким сином знялася у святковій фотосесії.

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Фотосесія Катерини Реп'яхової та Віктора Павліка

Подружжя позувало у фотостудії, яка була красиво задекорована. Для зйомки зіркова дружина обрала атласну рожево-лавандову сукню на тонких бретелях і зі звабливим декольте. Волосся вона вклала у легкі локони, а на обличчі зробила легкий макіяж у ніжно-рожевих відтінках.

Віктор Павлік зображений на кадрах у білій сорочці та чорних штанах. А маленький Михасик мило усміхався, позуючи в надзвичайно красивому костюмі.

Щастя – це те, чого не купиш за гроші. Любов, взаєморозуміння та віра близьких у тебе. А ще вважаю, що ніхто не зможе зробити нас щасливими, поки ми самі нещасливі,

– наголосила Катерина.



Віктор Павлік з дружиною і сином / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової



Віктор Павлік з дружиною / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової



Катерина Реп'яхова з сином / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової