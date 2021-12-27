Наталка Карпа впервые стала мамой 2 года назад, 26 декабря. По случаю особого дня она вместе с первенцем Златой снялась в фотостудии с новогодними декорациями.

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Дочке Наталки Карпы исполнилось 2 года

Для кадров, которые долгие годы будут радовать теплыми воспоминаниями, Наталья выбрала яркий и женственный образ. Звездная мамочка предстала перед камерой в роскошном красном платье с лаконичными вырезами в зоне декольте и на ногах. Волосы исполнительница вложила ровно, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и красной помадой на губах. На шее у Карпы красовались минималистичные подвески.

Маленькая Злата позировала рядом с мамочкой в красивом платье, белых колготах и с обручем на голове. На лице девочки сияла улыбка. Заметим, что ни на одном фото нет отца Златы. Ранее Наталка Карпа рассказывала, что она с мужем переживают сложный период в отношениях.

Новогодняя фотосессия Наталки Карпы с дочкой / Фото из инстаграма певицы

Текст публикации Наталки Карпы:

Два года назад ты меня сделала самой счастливой женщиной на планете! Ты дала мне статус, которым я больше всего горжусь. Ты выбрала именно меня быть твоей мамой. Родная девочка в мире!

Моя Златуся! Поздравляю с днем рождения! Два года!

Слов, наверное, не хватит, чтобы рассказать, как я тебя люблю и какая ты мне родная! Каждый день благодарю Господа за этот подарок! И каждый день прошу благословения и благодати для тебя!

Знаю, у тебя доброе сердце, светлый ум. Наблюдая за тобой, вижу, что ты вобрала в себя все лучшее от мамы, и от папы.

Безгранично люблю тебя мое золотко, наша Голди, наше солнышко! Будь счастливой, здоровой, улыбчивой, веселой, энергичной, доброй! Делай этот мир лучше!