Це було 2 роки тому, – мама Кузьми про пісню "Скрябіна", вкрадену росіянином

Мама Андрія Кузьменка прокоментувала крадіжку пісні "Скрябіна" "Мам". Вона розповіла, що це сталося ще 2 роки тому.

У червні цього року в мережі почалось віруситися відео з росіянином, який вкрав пісню "Скрябіна" – "Мам". Як розповіла Ольга Михайлівна Кузьменко, це сталося ще 2 роки тому.

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Мама Кузьми про вкрадену пісню

Ольга Кузьменко розповіла, що тоді не засудила того хлопця й не пов'язала цю ситуацію з крадіжкою. Вона зазначила, що тоді їй здалось, що "співаку" треба було просунутися.

Але це не було геть зараз, а 2 роки тому. Це був молодий хлопець. Тоді у мене склалось враження, що цьому молодому "пацаньонку" треба було якось "вискочити". І я йому "дала плюс" на те, щоб він не співав якусь дурницю, а взяв хороший текст про маму,

– сказала Ольга Михайлівна.

"Бо, дивлячись зараз на їхні розмови з матерями, розумієш, що вони не вміють розмовляти. І з огляду на те, що це було 2 роки тому, я не прив'язала це до війни, що вони нібито пограбували нас, перекрутили і так далі. Можливо, він не знав, що треба все узгодити з авторськими правами, тому я не осудила його вчинку. Їм бракує такого тексту".

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