Росіяни вкотре показали, що не здатні творити самостійно. Вони нахабно крадуть в українців не лише техніку, одяг, а й мистецтво.
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Росіяни вкрали пісню Скрябіна
Мережею шириться чорно-біле відео, де пісня Скрябіна "Мам" звучить російською мовою. Окупанти вкрали не лише музику, а й текст. Вони просто переклали слова Кузьми. Таким коротким відео поділився ведучий Слава Дьомін. Чоловік зазначив, що загарбникам мало наших земель, награбованого в українців, вони дісталися й до мистецтва.
Рашисти вкрали пісню Скрябіна "Мам". Вже холодильників і пральних машин їм мало. Тепер і до пісень долізли своїми смердючими руками. Але вийшло у них, як завжди, г*вняно,
– написав Дьомін під відео.
Росіяни вкрали пісню Скрябіна "Мам": дивіться відео онлайн
У коментарях підписники Дьоміна не стримують емоцій та наголошують, що росіяни люблять все чуже, але не своє.
- "Я хочу розчути те, що почула. Це жах! Вкрадених трусів їм виявилося замало! С*ка".
- "Рашисти люблять все чуже, тільки не своє. Мерзенна нація".
- "Бо свого гідного нічого немає. Завжди вигрібали нашими талановитими саундпродюсерами. Всі їхні псевдозірки, які всі не щирі".
- "У них мізків немає, щоб написати щось своє".
- "Це просто позорище! Що за ідіоти!?"
- "Ці люди хоча б колись навчаться робити щось своє?"
- "Який мерзенний і гнилий народ. Все життя живуть у багні. Крадена історія, брехливе життя і ніякого майбутнього".