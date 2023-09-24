"Зустрілась з сином": Ірина Білик розчулила мережу архівним фото Кузьми Скрябіна з мамою

Українська співачка Ірина Білик відреагувала на новину про смерть мами Андрія Кузьменка. Вона показала архівне фото покійних неньки й сина.

23 вересня Благодійний фонд імені Кузьми Скрябіна повідомив про смерть Ольги Кузьменко. Вона була талановитою письменницею, освітянкою та мамою легендарного музиканта.

До слова "Вона дуже скоро побачить Андрійка": зірковий бомонд зі щемом реагує на смерть мами Кузьми

Ірина Білик відреагувала на втрату

На втрату відреагувала українська співачка Ірина Білик, яка виконала з Кузьменком пісню "Мовчати".

Є тільки один великий сенс в цій смерті, вона дуже скоро побачить свого Андрійка! Спочивайте з миром Ольга Михайлівно,

– написала виконавиця.

Співачка також опублікувала архівне фото покійного Андрія Кузьменка з його мамою Ольгою.



Андрій Кузьменко з мамою / Фото з інстаграму Андрія Кузьменка

Мережа розчулена зворушливим дописом та світлиною музиканта з мамою.

"Мама зустрілась з сином. Царство небесне. Вічна пам'ять";

"Дуже шкода. Смерть сина забрало у неї багато років життя. Вічна пам'ять!";

"Вічна пам'ять матері, яка народила великого сина України!";

"Чому такі геніальні люди так швидко залишають нас...";

"Дуже шкода. Чарівна жінка. Світла їй пам'ять. Не змогла вона так, без нього, без свого Андрійка".

Померла мама Кузьми "Скрябіна"