23 вересня Благодійний фонд імені Кузьми Скрябіна повідомив про смерть Ольги Кузьменко. Вона була талановитою письменницею, освітянкою та мамою легендарного музиканта.
До слова "Вона дуже скоро побачить Андрійка": зірковий бомонд зі щемом реагує на смерть мами Кузьми
Ірина Білик відреагувала на втрату
На втрату відреагувала українська співачка Ірина Білик, яка виконала з Кузьменком пісню "Мовчати".
Є тільки один великий сенс в цій смерті, вона дуже скоро побачить свого Андрійка! Спочивайте з миром Ольга Михайлівно,
– написала виконавиця.
Співачка також опублікувала архівне фото покійного Андрія Кузьменка з його мамою Ольгою.
Андрій Кузьменко з мамою / Фото з інстаграму Андрія Кузьменка
Мережа розчулена зворушливим дописом та світлиною музиканта з мамою.
- "Мама зустрілась з сином. Царство небесне. Вічна пам'ять";
- "Дуже шкода. Смерть сина забрало у неї багато років життя. Вічна пам'ять!";
- "Вічна пам'ять матері, яка народила великого сина України!";
- "Чому такі геніальні люди так швидко залишають нас...";
- "Дуже шкода. Чарівна жінка. Світла їй пам'ять. Не змогла вона так, без нього, без свого Андрійка".
Померла мама Кузьми "Скрябіна"
- 23 вересня пішла з життя мама Кузьми Ольга Михайлівна Кузьменко – українська письменниця та освітянка. Їй було 76 років. Це важка втрата для її рідних та близьких.
- Ольга Кузьменко народилась у Львівській області. Вона, як і її син, дуже любила музику – закінчила музичну школу, а згодом – Дрогобицький інститут музичного мистецтва. Ольга Михайлівна збирала фольклор та займалась дитячим колективом.
- "Я бачила, що для Андрія його мама – теж найбільший друг. Я бачила очі мами Андрія, коли ми прощалися з Андрієм… Тоді в її очах було видно, як сильно Андрій її любив. Це було видно у її погляді. Було видно, що вона була зігріта його любов'ю", – розповідала Руслана про зв'язок музиканта з мамою.