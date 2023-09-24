23 сентября Благотворительный фонд имени Кузьмы Скрябина сообщил о смерть Ольги Кузьменко. Она была талантливой писательницей, педагогом и мамой легендарного музыканта.

К слову "Она очень скоро увидит Андрюшу": звездный бомонд со щемящей реагирует на смерть мамы Кузьмы

Ирина Билык отреагировала на потерю

На потерю отреагировала украинская певица Ирина Билык, исполнившая с Кузьменко песню "Мовчати".

Есть только один большой смысл в этой смерти, она очень скоро увидит своего Андрюшу! Почивайте с миром Ольга Михайловна,

– написала исполнительница.

Певица также опубликовала архивное фото покойного Андрея Кузьменко с его мамой Ольгой.



Андрей Кузьменко с мамой / Фото из инстаграма Андрея Кузьменко

Сеть умилена трогательной корреспонденцией и фотографией музыканта с мамой.

"Мама встретилась с сыном. Царство небесное. Вечная память";

"Очень жаль. Смерть сына унесло у нее много лет жизни. Вечная память!";

"Вечная память матери, родившей великого сына Украины!";

"Почему такие гениальные люди так быстро покидают нас...";

"Очень жаль. Очаровательная женщина. Светлая ей память. Не смогла она так, без него, без своего Андрюши".

Умерла мама Кузьмы "Скрябина"