Переможець романтичного проєкту "Холостячка" зі Златою Огнєвіч опублікував інстаграм-сторіз, у яких відповів на запитання щодо дітей. Він поділився, чи готовий стати батьком знову.

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Чи готовий до дітей обранець Злати Огнєвіч

Андрій Задворний запевнив, що точно хотів би стати батьком: "Моя однозначна відповідь на це запитання – так, хочу".

Водночас чоловік додав, що стати батьком вдруге він не поспішає. Зокрема тому, що хотів би уникнути сценарію, що трапився у стосунках з колишньою дружиною. Андрій хоче бути впевнений у коханій, щоб їхня спільна дитина росла у повноцінній сім'ї.

У мене немає поспіху з двох причин: у мене є Кіра, і я хочу досить глибоко дізнатися про партнера, щоб дитина росла в повній сім'ї, поряд зі мною,

– підкреслив переможець "Холостячки".



Андрій Задворний про дітей / Фото з інстаграм-сторіз



Андрій Задворний про дітей / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, переможець романтичного проєкту у 22 роки одружився й згодом став батьком доньки Кіри. Але шлюб Андрія Задворного розпався, коли дівчинці було півтора року. Колишнє подружжя зберегло хороші стосунки, й обранець Злати Огнєвіч часто бачиться з донькою. В одному з випусків "Холостячка" познайомилась з Кірою та її мамою.