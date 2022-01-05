Максим Чмерковський зізнався, чому 10 років відмовляв продюсерам "Танців"

Восени 2021 року Максим Чмерковський вперше сів у суддівське крісло "Танців з зірками". Усі 10 років після проєкту "Холостяк" продюсери вмовляли його стати членом журі, але зірку категорично не влаштовував гонорар.

Після романтичного реаліті-шоу Максим Чмерковський прагнув позбутися образу мачо та холостяка. Він засвітився на українському телебаченні як ведучий і мріяв проявити себе як танцівник.

Не пропустіть Це була помилка, – Макс Чмерковський зізнався, як продюсери затягли його у шоу "Холостяк"

Чому Максим Чмерковський відмовлявся від українських "Танців"

Для цього ідеально підходив проєкт "Танці з зірками", особливо зважаючи на те, що Максим встиг стали легендою американської версії. Однак продюсери пропонували йому мізерний гонорар, а самі лише недільні ефіри в прайм-тайм його не цікавили.

Телефонували колись давно, потім ще раз кілька років тому і торік. Але ми не могли домовитися щодо фінансових умов. Я свій час тут оцінюю трохи по-іншому, я тут не живу. Мені потрібно щось більше, ніж просто можливість тут посидіти,

– емоційно заявив Макс Чмерковський.

На суддівське крісло в Україні він погодився лише після того, як побудував успішні бізнеси в США, і фінансові питання стали цікавити його менше. Крім того, Максим прийшов до цього рішення, бо виразно відчув себе українцем.

"Сьогодні я в першу чергу вважаю себе українцем. Тоді я не міг зрозуміти, ким себе вважати. Я називав себе громадянином планети, але сьогодні я відчуваю себе одеситом, хоча й живу в іншій країні", – зізнався суддя "Танців з зірками".

партнер Ксенії Мішиної Євген Кот зізнавався, що пішов з "Танців" через малий гонорар. Його час, здоров'я і сили нібито не коштують стільки, скільки готові платити продюсери.

Читайте також Тут стільки талантів, – Макс Чмерковський про життя в Україні та участь у "Танцях з зірками"

Максим Чмерковський про вимоги продюсерів "Танців"

Танцівник не приховує, що продюсери "розподіляють ролі" між всіма суддями. З нього хотіли витягнути експресивність та емоційність, яка характерна для американців, але зірка грає за своїми правилами.

"Було побажання, щоб це була американська енергія, але це абсолютно не я. Я все одно роблю по-своєму", – зізнається Максим Чмерковський.

Макс Чмерковський з суддями "Танців з зірками" / Фото з інстаграму танцівника