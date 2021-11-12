33-річний Євген Кот став секс-символом "Танців з зірками". За три сезони він встиг вийти на паркет з найгарячішими партнерками – Надею Дорофєєвою та Мішель Андраде, а з Ксенією Мішиною навіть виборов кубок. Після феєричної перемоги його шлях на шоу закінчився. Знаменитість вважає, що пішов вчасно.

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"Мене запрошують щороку. Усі мої участі у цьому проєкті були успішними, тому цей проєкт – пройдений етап. Я поставив у ньому гарну крапку", – заявив Євген Кот.

Ба більше, він проговорився, що на "Танцях з зірками" платять мало. Хореограф не розсекретив суми своїх гонорарів, однак зізнався, що його зусилля не коштують таких грошей.

Я людина, яка знає ціну собі, своїй професії. Не хотілося витрачати так багато часу, сил і здоров'я, і при цьому не заробляти стільки, у скільки я оцінюю свою працю,

– відверто розповів Євген Кот.

Відтак хореограф обрав для себе інший проєкт – "Україна має талант", де сів за суддівський стіл з експартнеркою по "Танцях" Ксенією Мішиною і Сергієм Притулою. За словами Кота, роль судді йому цікавіша.

Євген Кот і Ксенія Мішина на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму танцівника

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Натомість дружина Євгена Кота Наталія, яка є чемпіонкою світу з танців на пілоні, мріє вийти на головний паркет країни. Однак вона не ходила на кастинг танцівниць цього року. Як пояснив зірка, усе через "нову команду, яка набирала танцівників під себе". Схоже, він має на увазі новоспечену креативну продюсерку Олену Коляденко.

Зауважимо, у п'ятому сезоні оновлених "Танців з зірками" залишився лише один старожил – Дмитро Дікусар. Він запевняв, що "по-справжньому щасливий у ролі звичайного танцівника", тому не рветься за суддівський стіл.