После романтического реалити-шоу Максим Чмерковский стремился избавиться от образа мачо и холостяка. Он засветился на украинском телевидении как ведущий и мечтал проявить себя как танцовщик.

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Почему Максим Чмерковский отказывался от украинских "Танцев"

Для этого идеально подходил проект "Танцы со звездами", особенно учитывая то, что Максим успел стать легендой американской версии. Однако продюсеры предлагали ему мизерный гонорар, а сами лишь воскресные эфиры в прайм-тайм его не интересовали.

Звонили когда-то давно, потом еще раз несколько лет назад и в прошлом году. Но мы не могли договориться относительно финансовых условий. Я свое время здесь оцениваю немного по-другому, я здесь не живу. Мне нужно нечто большее, чем просто здесь посидеть,

– эмоционально заявил Макс Чмерковский.

На судейское кресло в Украине он согласился лишь после того, как построил успешные бизнесы в США, и финансовые вопросы стали интересовать его меньше. Кроме того, Максим пришел к этому решению, потому что отчетливо почувствовал себя украинцем.

"Сегодня я в первую очередь считаю себя украинцем. Тогда я не мог понять, кем себя считать. Я называл себя гражданином планеты, но сегодня я чувствую себя одесситом, хотя и живу в другой стране", – признался судья "Танцев со звездами".

Напомним, партнер Ксении Мишиной Евгений Кот признавался, что ушел из "Танцев" из-за малого гонорара. Его время, здоровье и силы якобы не стоят столько, сколько готовы платить продюсеры.

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Максим Чмерковский о требованиях продюсеров "Танцев"

Танцор не скрывает, что продюсеры "распределяют роли" между всеми судьями. Из него хотели вытянуть экспрессивность и эмоциональность, которая характерна для американцев, но звезда играет по своим правилам.

"Было пожелание, чтобы это была американская энергия, но это абсолютно не я. Я все равно делаю по-своему", – признается Максим Чмерковский.

Макс Чмерковский с судьями "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма танцовщика