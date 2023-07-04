Днями хореограф і суддя "Танців з зірками" Макс Чмерковський розчулив відео, як його дружина Пета Маргатройд народжувала їхнього другого сина. 24 Канал вирішив пригадати, який був "Холостяк" на шоу та як виглядає тепер.

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Як Максим виглядав на "Холостяку"

Чмерковський став відомий завдяки першому сезону популярного романтичного реаліті-шоу "Холостяк", в якому він був головним героєм. Вийшов цей проєкт ще в 2011 році.

І хоча відтоді пройшло вже 12 років, мільйони шанувальників досі захоплюються ним. Крім того, що Максим має гарну зовнішність, він ще й активно займається спортом, тож має підтягнуте тіло.

Нагадаємо, що у шоу за серце Максима боролися кілька десятків красунь. В той час у зірки була коротка зачіска та легка борідка.

Вибрав Чмерковський у фіналі красуню Олександру Шульгіну. Щоправда після проєкту роман пари тривав лише кілька місяців. Згодом, після розриву, Максим знову повернувся до Америки.



Максим Чмерковський з Олександрою Шульгіною / Фото з соцмережі

Одруження та батьківство Чмерковсього

Шанувальниці сподівалися, що Чмерковський все ж повернеться до України, проте танцівник влаштував своє життя в США. Він там живе досі.

Незабаром після шоу Максим познайомився з австралійською танцівницею Петою Маргатройд. Вже у 2016 році пара зіграла весілля. Для свята чоловік повністю зголив бороду, через що виглядав зовсім іншою людиною



Максим Чмерковський та Пета Маргатройд / Фото з соцмережі

Подружжя виховує 7-річного сина Шая. А днями Чмерковський вдруге став татом. У зіркового подружжя були партнерські пологи, тож Максим був присутній під час народження сина. Як тільки він побачив хлопчика, то не зміг стримати сліз.

Чим зараз займається Максим

Зараз танцівник продовжую свою улюблену діяльність, а також знімає популярні відео в соцмережі. Чмерковський досі має коротку зачіску та легку неголеність.



Максим Чмерковський з дітьми / Фото з його інстаграму

Додамо, що Чмерковський часто буває в Україні, де, зокрема, займав суддівське крісло в проєкті "Танці з зірками". Повномасштабне вторгнення він також зустрів у Києві, але зміг виїхати та зараз допомагає наближати перемогу з-за кордону.

Крім того, Чмерковський активно займається спортом. У соцмережах він часто джілиться фото та відео з залу.

До слова, переможниця "Холостяка-1" Олександра Шульгіна розповідала, що після шоу поїхала у США разом із Чмерковським. Він багато працював і не займався влаштуванням Саші. Дівчина запропонувала розійтися, сподіваючись, що Макс боротиметься за неї, але цього не сталося.