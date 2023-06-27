У зіркового подружжя були партнерські пологи. Максим був присутній під час народження сина.

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Танцівник підтримував дружину та постійно був поруч на пологах. Коли син з'явився на світ, Максим заплакав. Після цього Чмерковський перерізав пуповину.

Його дружина Пета також розлучила чуттєвою історією. Коли вона народила другого сина, то попросила маму зателефонувати татові та повідомити про онука. Дівчина не одразу зрозуміла, що батька немає, він помер наприкінці минулого року.

Був момент після пологів, коли я подивилася на маму і сказала: "Ти написала татові?"… У мене навернулися сльози, коли я зрозуміла, що забула, що його немає. Я знала, що відчуваю там його дух,

– написала Пета.

В пологовому подружжя зробило чимало фото та відео, зокрема в одному з них Макс кумедно натякнув, що хоче ще одну дитину.

До слова, днями Чмерковський нарешті показав новонародженого сина. Хлопчик солодко спав у ліжечку, а біля нього була табличка з іменем – Ріо Джон Чмерковський.