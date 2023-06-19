Максим Чмерковський вдруге став батьком: перше фото з новонародженим малюком
Джерело:Максим Чмерковський
Танцівник Максим Чмерковський та його дружина Пета Маргатройд стали батьками вдруге. Чмерковський показав перше фото з новонародженим малюком.
Український танцівник Максим Чмерковський, який живе у США з підліткового віку, повідомив щасливу новину. Він став батьком вдруге.
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Максим Чмерковський став батьком
Хореограф опублікував на своїй сторінці перше фото з пологового будинку. Він тримав новонароджену дитину на руках. Чмерковський став батьком вдруге у День батька, що дуже символічно. Його засипають привітаннями в коментарях.
Подружжя не поспішає розсекречувати ім'я дитини. Дружина Чмерковського раніше натякала, що у них народиться хлопчик. Танцівник також вирішив приховати обличчя малюка.
Максим Чмерковський став батьком / Фото з інстаграму Максима Чмерковського
Пета Маргатройд народжувала в одному з пологових будинків Лос-Анджелеса. Чоловік зізнавався, що терміново виїхав до неї з іншого міста, бо не міг дочекатись зустрічі з малюком.
Що відомо про сімейне життя Чмерковського
- Максим Чмерковський та Пета Маргатройд познайомилися у 2009 році, а згодом перетнулися на американських "Танцях з зірками". Саме там хореограф освідчився дівчині, у 2016 році вони зіграли весілля.
- Зіркові батьки вже виховують 6-річного сина Шая. Він давно хотів братика або сестричку, тому буде радий поповненню в сім'ї.
- Петі Маргатройд не вдалось завагітніти за першого бажання – у неї було кілька викиднів. Третій викидень стався 2022 року, коли вона планувала прилетіти до чоловіка в Україну. Перед поїздкою танцівниця захворіла на коронавірус і через ускладнення опинилася в лікарні. Вже там виявилось, що Пета була вагітна, але втратила дитину.
- Зіркові батьки планували штучне запліднення, але вдалось завагітніти природним шляхом ще до другого туру ЕКЗ. Про це стало відомо у січні 2023 року.