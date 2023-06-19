Максим Чмерковський вдруге став батьком: перше фото з новонародженим малюком

Танцівник Максим Чмерковський та його дружина Пета Маргатройд стали батьками вдруге. Чмерковський показав перше фото з новонародженим малюком.

Український танцівник Максим Чмерковський, який живе у США з підліткового віку, повідомив щасливу новину. Він став батьком вдруге.

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Максим Чмерковський став батьком

Хореограф опублікував на своїй сторінці перше фото з пологового будинку. Він тримав новонароджену дитину на руках. Чмерковський став батьком вдруге у День батька, що дуже символічно. Його засипають привітаннями в коментарях.

Подружжя не поспішає розсекречувати ім'я дитини. Дружина Чмерковського раніше натякала, що у них народиться хлопчик. Танцівник також вирішив приховати обличчя малюка.



Максим Чмерковський став батьком / Фото з інстаграму Максима Чмерковського

Пета Маргатройд народжувала в одному з пологових будинків Лос-Анджелеса. Чоловік зізнавався, що терміново виїхав до неї з іншого міста, бо не міг дочекатись зустрічі з малюком.

Що відомо про сімейне життя Чмерковського