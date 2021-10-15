Танцівник та суддя шоу "Танці з зірками" Максим Чмерковський близько 10 років тому був героєм українського шоу "Холостяк", завдяки чому здобув популярність. Однак до слави він ставиться неоднозначно.

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Чому Максим Чмерковський уникає фанатів

Здобувши популярність на телебаченні, Максим Чмерковський почав почуватися дуже некомфортно у громадських місцях.

Я уникаю цього дуже. Я відразу червонію, мені стає незручно. Я пам'ятаю, коли я тут був на "Холостяку", пішов у якийсь клуб. До мене підійшла дівчина, попросила фотографію, і коли я з нею стояв, підійшов її чоловік і дав мені в пику,

– розповів суддя "Танців".

Максим Чмерковський зізнався, що намагається жити приватним життям і мати вузьке коло спілкування. Він ніколи не відмовляє прихильникам у спільних фото, але інколи дивується через хамську поведінку фанів. Наприклад, вони не знають, як звати танцівника й звертаються до нього: "Чуєш, ти" або підсвистують.

"Дуже часто люди неадекватно реагують на те, що побачили когось із телебачення", – наголосив переможець американських "Танців з зірками".

Інтерв'ю Максима Чмерковського: дивіться відео онлайн



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