Танцор и судья шоу "Танцы со звездами" Максим Чмерковский около 10 лет назад был героем украинского шоу "Холостяк", благодаря чему получил известность. Однако к славе он относится неоднозначно.
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Почему Максим Чмерковский избегает фанатов
Получив известность на телевидении, Максим Чмерковский начал чувствовать себя очень некомфортно в общественных местах.
Я избегаю этого очень. Я сразу краснею, мне становится неудобно. Я помню, когда я здесь был на "Холостяке", пошел в какой-то клуб. Ко мне подошла девушка, попросила фотографию, и когда я с ней стоял, подошел ее муж и дал мне в рожу,
– рассказал судья "Танцев".
Максим Чмерковский признался, что пытается жить частной жизнью и иметь узкий круг общения. Он никогда не отказывает поклонникам в совместных фото, но иногда удивляется хамскому поведению фанов. Например, они не знают, как зовут танцовщика, и обращаются к нему: "Слышь, ты" или подсвистывают.
"Очень часто люди неадекватно реагируют на то, что увидели кого-то с телевидения", – отметил победитель американских "Танцев со звездами".
Интервью Максима Чмерковского: смотрите видео онлайн
Другие признания Чмерковского из интервью
- Максим рассказал, что его семья переехала из Одессы в США в 90-х годах. Семью встретили в Нью-Йорке двоюродные родственники, которые помогли с работой. Но сначала родители танцора работали на непрестижных должностях: отец мыл посуду, а мама делала маникюр.
- Судья "Танцев со звездами" поделился, почему знаменитости идут на "Танцы со звездами" несмотря на возможные травмы. По словам Чмерковского, звезды могут обрести танцевальные умения, которые им пригодятся, и сбросить лишний вес.