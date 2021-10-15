З Одеси родина переїхала в буремні 90-ті. На той час мама Максима Чмерковського була домогосподаркою, а батько займався бізнесом. Зірка досі не знає, чим завідував його тато, однак через пробивний характер він нарвався на неприємності.

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Останньою краплею стало те, що 13-річного Макса поставили на військовий облік. Батьків це дуже злякало, адже вони застали війну в Афганістані.

"Це було дуже страшно для мами, в якої брат приїхав з Афганістану у 80-х, тому вона все це ще пам'ятала", – розповів суддя "Танців з зірками".

У Нью-Йорку сім'ю зустріли двоюрідні родичі, які й допомогли з роботою. Перші роки життя у США були для них далеко не казкою.

Батько працював у двох піцеріях – в одній він мив посуд зі своїми двома червоними дипломами, а в іншій – розвозив піцу. Мама намагалась робити манікюр і педикюр,

– пригадав Максим Чмерковський.

Він додав, що паралельно тато вивчав англійську та програмування, хоч ніколи до цього не бачив комп'ютера. Мама ж швидко звільнилась. Усе тому, що в салоні, в який влаштувалась жінка, вимагали робити депіляцію пахв. За словами Максима Чмерковського, це викликало в неї блювотний рефлекс.

Максим Чмерковський з батьком і братом / Фото з інстаграму танцівника

Дружина, теща та мама Максима Чмерковського / Фото з інстаграму танцівника