Максим зазначив, що зірки йдуть на проєкт з різних причин. Здебільшого вони пов'язані з тим, що знаменитість прагне отримати в результаті.

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Чому знаменитості йдуть на "Танці з зірками"

По-перше, зірки отримують чудові танцювальні навички. Для артистів це дуже корисно, адже знадобиться далі у роботі.

Ще однією мотивацією є зайва вага, яку під час постійних танцювальних тренувань можна легко скинути.

Наприклад, Кірсті Еллі під час тренувань зі мною скинула приблизно 30 кілограмів. Згодом вона їх знову набрала. А потім нас запросили в ще один сезон "Танців" і вона вдруге схудла,

– розповів Максим.

Чмерковський додав, що в американських "Танцях з зірками" часто беруть участь спортсмени, які завершують кар'єру: "Наприклад, якщо це американський футболіст, то це прекрасний шанс показати себе. На полі він постійно в захисті й ніхто не бачить його обличчя. А на паркеті може отримати чудовий піар".

У новому сезоні українських "Танців" також є учасник, який зізнався, що прийшов заради піару. І це KADNAY, який хоче популяризувати свій гурт.

Максим Чмерковський про участь знаменитостей у "Танцях з зірками": дивіться відео онлайн