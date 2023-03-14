В інтерв'ю Чмерковський розповів, що саме американські "Танці з зірками" призвели до серйозного успіху. Одразу почалися червоні доріжки, презентації тощо.

До теми Чмерковський відрікся від спілкування з Денисовою: про що була їхня остання розмова

Про стосунки з зірками

За його словами, з того часу всі почали дивитися на них, намагаючись помітити стосунки (між танцівниками та зірками – 24 Канал).

Загалом у Чмерковського було 17 зіркових партнерок. Він каже, що найбільше запам'яталася солістка гурту Spice Girls Мел Бі, а також Меріл Девіс, з якою він виграв.



Максим Чмерковський з Меріл Девіс / Скриншот з відео

Він каже, що були приємні "танцювальні" стосунки з багатьма партнерками, хоча з деякими були й неприємні. Іноді танцівників спеціально ставили з партнерами, з якими відбувався "вулкан".

І от з Мел Бі це був такий варіант, продюсери думали, що в нас не вийде, але в нас були класні стосунки і ми посіли друге місце в американському проєкті "Танці з зірками",

– пригадує Чмерковський.



Максим Чмерковський з Мел Бі / Скриншот з відео

Він додав, що люди під час тренувань і такого шоу пізнаються по-іншому, тоді швидко розумієш, з ким хочеться спілкуватися, а з ким – не хочеться працювати.

Які були стосунки з Джей Ло

Хореограф зізнається, що з Джей Ло на проєкті були хороші професійні стосунки.

З нею класно, вона чудовий виконавець, дуже щира і професійна особистість. Я до неї маю багато поваги, вона багато досягла. Крім того, вона виявилася класною як людина. І це рідко зустрічається,

– заявив Чмерковський.

В кінця свого танцю з Джей Ло танцівник її піднімав.

"Коли мені сказали, що я маю це зробити, я трохи розгубився. Адже це було в прямому ефірі, тому було лячно випадково кинути Джей Ло. Але все вийшло, ну це явно був адреналін і трохи професіоналізму", – припустив він.



Максим Чмерковський з Джей Ло / Фото з соцмереж

Чи переростали робочі стосунки в романтичні? На це Чмерковський відповів, що одного разу його партнерка 62-річна Керсті Еллі вирішила, що він з нею фліртує, хоча той просто репетирував танець.

Люди по іншому сприймають реальність того, що відбувається, але для мене ці торкання до плеча чи біля сідниць нічого не означають, це просто професійний підхід.

Дивіться інтерв'ю з Максимом Чмерковським: відео

До слова, хореограф Максим Чмерковський був у Києві, коли почалася війна, однак згодом повернувся до родини в США. Згодом танцівник на якийсь час прилітав до Польщі, де допомагає українцям, які втекли від воєнних дій.