Найперше Макс Чмерковський жартує, що однією з відмінностей між двома версіями шоу є населення у країнах – якщо в Україні живе близько 40 мільйонів жителів, то в США – 400 мільйонів. Зокрема там дещо по-іншому організатори шоу відбирають учасників – у США необов'язково, щоб людина була зіркою, а головне, щоб мала життєву історію.

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"Зірки – це поняття розтяжне. Людина може стати зіркою шоу, якщо вона просто потрапила в новини через те, що щось сталось. У США відійшли від того, що всі повинні бути акторами чи спортсменами. Там беруть участь люди з історією. Але водночас, якщо в Україні все ще пропихають правильну танцювальну історію, пов'язану з танцями і цим процесом. А там – це вже комерційна історія, трішки напрацьована. Складається враження, що сезон прораховується наперед", – поділився Чмерковський.

Він погоджується з тим, що у шоу, як і в будь-якому кіно, на ролі учасників беруть різні типажі людей, аби глядачам було цікавіше. На запитання, чого більше в українській версії – танців чи особистих переживань – Макс каже:

Я поняття не маю, чесно. Оцінюю танці, танцювальний процес. Не як спортивно-бальні танці, бо із 17-річним стажем знаю, що проходять учасники. Дивлюся, чи є якась танцювальна база. Те, що відбувається на паркеті. Себе вони презентують глядачам,

– коментує суддя українського проєкту.

Чоловік після 17-ти сезонів шоу в Америці як учасник визнає, що робив багато помилок, але зрозумів, що не потрібно на цьому надто зациклюватись, адже шоу – це просто шоу, і не більше.

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Про оцінки та суддівство на шоу

Ведучий Слава Дьомін зазначив, що Макс Чмерковський є досить компліментарним суддею та не грубіянить учасникам. На це хореограф відповів, що він не хоче критикувати, а радше давати поради, аби не було неприємного післясмаку.

Також танцівник поділився, що завжди попередньо ставить бали учасникам ще не генеральній репетиції і залишає місце для 2 балів "плюс-мінус" на прямий ефір.

Зокрема Макс завжди коментує ефір сам і не має попередньо підготовлених фраз від сценаристів та режисерів.

Також суддя не бачив жодного сезону українських "Танців з зірками", оскільки йому це не потрібно, адже він розуміє бальні танці і вони всюди є однаковими.

Макс Чмерковський у шоу "Слава+": дивіться відео онлайн