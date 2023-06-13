Одному з місцевих жителів не сподобалося, що Барських заспівав російською, передає 24 Канал. Нагадаємо, що 19 червня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє публічне виконання та прослуховування російської музики у громадських місцях.

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Тому мешканець Кременчука Антон Кирпа написав заяву на артиста до правоохоронних органів. Він попросив поліцію провести перевірку за цим фактом.

Він розповів, що прийшов на концерт Макса Барських разом з дружиною. Але після третьої пісні вони вийшли із залу, бо всі треки лунали російською мовою.

На мої претензії у організаторів було два аргументи: "а чому ти не на фронті?" та "ми донатимо на ЗСУ"... Я викликав патрульну поліцію, яка прийняла мою заяву. Також написав скаргу до мовного омбудсмена,

– заявив Антон Кирпа.

Додамо, що це не перший скандал з російськомовними піснями Барських. Раніше він оскандалився, бо співав російською на концерті в Польщі. Згодом режисер Алан Бадоєв пояснив, чому Макс Барських продовжує виконувати свої російськомовні хіти.

Нагадаємо, що Макс Барських (справжнє ім'я – Микола Бортник) народився в Херсоні. До повномасштабного вторгнення співак будував кар'єру, зокрема, в Росії. Але після 24 лютого 2022 Барських засудив агресію Росії і відмовився повертати росіянам гроші за квитки на свої концерт. Гроші він передав на гуманітарну допомогу Україні.

А 9 червня 2023 року артист презентував свою російськомовну пісню "Тумани" українською мовою. Він зазначив, що хоче перекласти і інші свої російськомовні пісні.