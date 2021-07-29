Макс Михайлюк з "Холостяка" вийшов у світ з красунею-дружиною та донечкою: миле фото
Джерело:інстаграм Максима Михайлюка
Учасник 10 сезону шоу "Холостяк" Макс Михайлюк вийшов у світ з дружиною Дашею Хлистун і донечкою Аріаною. Зіркова сім'я засвітилась на вечірці до дня народження, яка відбулась в елітному ресторані на Дніпрі.
На світському вечорі була ще одна зіркова пара – Григорій Решетник з дружиною Христиною. Подружжя прийшло на день народження кума Андрія. Іменинник близький друг Макса Михайлюка та Даші Хлистун, адже його дружина хрестила їхню донечку Аріану.
До теми Весь літак чув, – Макс Михайлюк розповів про перший переліт з донечкою
Фото Макса Михайлюка з красунею-дружиною і донечкою
На терасі над Дніпром сім'я зробила зворушливий кадр, який підкорив мережу. Молода матуся Даша Хлистун продемонструвала ідеальну форму, в яку повернулась через три місяці після важких пологів.
На вечірку модель одягла атласну мінісукню яскраво-червоного кольору. Вбрання на тонких бретелях чудово підкреслило стрункий стан і довгі ніжки дівчини. Під нього Даша підібрала зухвалі босоніжки на шпильках. До слова, напередодні свята вона перефарбувалась у білявку.
Максим Михайлюк постав на заході в білій сорочці й завужених штанах на резинці. З собою молоде подружжя взяло тримісячну донечку Аріану й зробило спільне фото. Світлина так сподобалась публіці, що за лічені години зібрала понад 60 тисяч лайків.
У нас на трьох одне прізвище,
– підписав Максим Михайлюк з "Холостяка".
Макс Михайлюк з дружиною і донькою / Фото з інстаграму героя "Холостяка 10"
Додамо, офіційно чоловіком і дружиною Максим і Даша стали 8 липня цього року. "Холостяк" спонтанно одружився з коханою, коли вони приїхали в РАЦС реєструвати доньку.
Шлюбна церемонія стала сюрпризом для дівчини, тоді як чоловік ретельно готувався – придбав обручки від Tiffany & Co та величезний букет.