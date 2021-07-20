Хоч герой "Холостяка-10" Максим Михайлюк – пілот, його донечка поки не розділяє пристрасть батька до неба. Перший переліт дівчинки був коротким, з Києва до Дніпра, однак вона змусила обох батьків добряче понервувати.

До теми Максим Михайлюк показав фото з крихітною донькою: миловидний кадр

Перший раз летіла з мамою, а тепер і з татом. Весь літак чув що Аріана летіла. Пасажири, вибачайте, скоро ми підростемо й не будемо плакати навіть на зниженні,

– чуттєво написав Макс Михайлюк.

Він опублікував відео, зняте на борту літака. Пілот не спускав донечку з рук. Новоспечений татусь то заколисував крихітку, то годував молоком. Щоправда, Максим Михайлюк не показав, як плакала Аріана.

"Наша крикуха", – з гумором прокоментувала Даша Хлистун.

Шанувальників героя "Холостяка" розчулило відео з донькою:

"Це було дуже мило. Крихітка молодець";

"Макс, ви супертато";

"Уважний! Бажаю здоров'я всій вашій сім'ї";

"Милота. Макс, тобі дуже пасує бути батьком! Світишся від щастя";

"Молодці, що не сидите на місці, а активно подорожуєте з дитиною. Кому не під силу витримати дитячий плач, сидіть вдома".

Додамо, Макс Михайлюк і Даша Хлистун не приховують донечку від публіки. Наприкінці червня вони вперше показали її обличчя, знявшись у першій сімейній фотосесії. Це відбулось незадовго після того, як пара охрестила Аріану.