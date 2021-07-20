Хоч герой "Холостяка-10" Максим Михайлюк – пілот, його донечка поки не розділяє пристрасть батька до неба. Перший переліт дівчинки був коротким, з Києва до Дніпра, однак вона змусила обох батьків добряче понервувати.
До теми Максим Михайлюк показав фото з крихітною донькою: миловидний кадр
Перший раз летіла з мамою, а тепер і з татом. Весь літак чув що Аріана летіла. Пасажири, вибачайте, скоро ми підростемо й не будемо плакати навіть на зниженні,
– чуттєво написав Макс Михайлюк.
Він опублікував відео, зняте на борту літака. Пілот не спускав донечку з рук. Новоспечений татусь то заколисував крихітку, то годував молоком. Щоправда, Максим Михайлюк не показав, як плакала Аріана.
"Наша крикуха", – з гумором прокоментувала Даша Хлистун.
Шанувальників героя "Холостяка" розчулило відео з донькою:
- "Це було дуже мило. Крихітка молодець";
- "Макс, ви супертато";
- "Уважний! Бажаю здоров'я всій вашій сім'ї";
- "Милота. Макс, тобі дуже пасує бути батьком! Світишся від щастя";
- "Молодці, що не сидите на місці, а активно подорожуєте з дитиною. Кому не під силу витримати дитячий плач, сидіть вдома".
Додамо, Макс Михайлюк і Даша Хлистун не приховують донечку від публіки. Наприкінці червня вони вперше показали її обличчя, знявшись у першій сімейній фотосесії. Це відбулось незадовго після того, як пара охрестила Аріану.