Ексхолостяк Макс Михайлюк виїхав з України та разом з дружиною відвідав Ніагарський водоспад

Пілот Максим Михайлюк, який був головним героєм "Холостяка-10", зміг виїхати з України під час війни. Він разом з дружиною, моделлю Дашею Хлистун відвідав Ніагарський водоспад у США.

Наразі невідомо, як чоловік виїхав, адже досі триває воєнний стан, який накладає обмеження на виїзд за кордон. Раніше зіркова пара відпочивала у Франції, дружина Михайлюка заявляла, що це було відрядження.

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Сам Максим у соцмережах рідко публікує фото. Частіше про подорожі пари можна дізнатися з інстаграму його дружини Даші. Днями пара відвідала туристичне місце – Ніагарський водоспад.



Макс Михайлюк з дружиною відвідав Ніагарський водоспад / Фото з інстаграму Даші

Даша Хлистун замилувала мережу красивими фото. На світлинах вона показалася з чоловіком, ексхолостяком Максом Михайлюком.

Модель була в захваті від краєвиду. У підписі до фото вона зазначила, що наступного разу вони приїдуть на це місце втрьох. Макс у коментарях додав: "Обов'язково".



Макс Михайлюк з дружиною відвідав Ніагарський водоспад / Фото з інстаграму Даші

Довідка! Макс Михайлюк після проєкту "Холостяк-10" зав'язав стосунки з Дашою Хлистун, згодом вона завагітніла. Навесні 2021 року вона народила доньку. У липні пара офіційно розписалась у день, коли реєструвала народження доньки у київському РАЦСі. Наразі дівчинці вже два роки.

У коментарях шанувальники "засипали" пару компліментами:

"Такі ви гарні".

"Ви неймовірні".

"Ви дуууже красивезна пара".

"Нарешті спільне фото".

"А очі як світяться, гарні дуже".

"Така посмішка в обох".

"Такі схожі".

Як саме Макс Михайлюк зміг виїхати з України, щоб поїхати в подорож – невідомо. Можливо, це чергове “відрядження”.

Його дружина Даша Хлистун працює моделлю і часто виїжджає за кордон на роботу. Раніше повідомлялося, що Макс Михайлюк повернувся до роботи цивільного авіапілота за кордон.

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Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Максим Михайлюк публікував фото у військовій формі та зі зброєю, однак наразі невідомо, чи брав участь у якихось бойових діях.