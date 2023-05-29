Ведуча Жанна Бадоєва відзначилась тільки одним дописом про війну проти України. Вона продовжує зберігати мовчання та працювати для російської аудиторії, за що її внесли у санкційний список.

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Алан Бадоєв про колишню дружину

Режисер та кліпмейкер Бадоєв стверджує, що його колишній дружині насправді є що сказати. Та він вважає, що зараз не на часі сперечатись щодо списку артистів у санкціях.

Я казав від самого початку, що зараз не час сратися. Але Жанну я як любив, так і люблю. Вона мати моєї дитини, а для мене це святе. Жанна як була для мене прикладом, так і залишилась. Коли закінчиться війна, підемо і розберемо ці списки, і дещо пояснимо,

– заявив Алан Бадоєв.

Алан Бадоєв додав, що розуміє, як і чому Жанна зберігає мовчання. Але не вважає це важливою темою для обговорення. Ведуча та її чоловік висловляться, коли буде час.

"Якщо вона там зараз є в списках, ми погоджуємося. Хай так і буде, але нам є що сказати і що показати теж. Коли прийде час висловитися і щось показати людям, Жанна з чоловіком це зробить. Але це не зараз, і я не маю це робити".

Раміна запитала, чому тоді Жанна знімає проєкти для російського пропагандистського телебачення. Алан відповів, що він "не хоче давати корм для рибок".

Інтерв'ю з Аланом Бадоєвим: дивіться відео онлайн