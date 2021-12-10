На диво, один з найзвабливіших танцівників планети – зразковий сім'янин. Між світською вечіркою та вечором з рідними він обере друге. Так, Макс Чмерковський не дає дружині приводів для ревнощів, а до його гарячих номерів в американській версії "Танців з зірками" Пета ставиться з розумінням.

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"Я завжди думав, що одружуся з танцівницею. Я дуже спокійно ставлюсь, коли вона з кимось танцює. Так само вона спокійно ставиться, коли я з кимось танцюю", – зауважив Макс Чмерковський.

Суддя українських "Танців з зірками" знає секрет щасливого сімейного життя. На його думку, це правильні стосунки та справжня любов. Однак їхній шлюб з Петою не ідеальний, вони, які і всі пари, час від часу сваряться. На диво, переважно через виховання 4-річного сина Шая.

Просто у нас робочий процес становлення мами й тата. Інколи я своєї думки дотримуюся, вона – своєї,

– пояснив Чмерковський.

Макс Чмерковський з дружиною Петою і сином Шаєм / Фото з інстаграму судді "Танців з зірками"

До слова, на останні три місяці Україна вперше за 27 років знову стала для Макса Чмерковського домом. Він важко переживав розлуку з дружиною і сином, поки знімався в проєкті "Танці з зірками".

Тож у жовтні суддя привозив кохану в Київ. Він не лише показав новозеландській танцівниці Батьківщину, а й зводив в лазню та нагодував борщем з салом.