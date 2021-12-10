Удивительно, один из самых соблазнительных танцовщиков планеты – образцовый семьянин. Между светской вечеринкой и вечером с родными он выберет второй. Да, Макс Чмерковский не дает жене поводов для ревности, а к его горячим номерам в американской версии "Танцев со звездами" Пэта относится с пониманием.

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"Я всегда думал, что женюсь на танцовщице. Я очень спокойно отношусь, когда она с кем-то танцует. Так же она спокойно относится, когда я с кем-то танцую", – заметил Макс Чмерковский.

Судья украинских "Танцев со звездами" знает секрет счастливой семейной жизни. По его мнению, это правильные отношения и любовь. Однако их брак с Пэтой не идеален, они, как и все пары, время от времени ссорятся. Удивительно, преимущественно из-за воспитания 4-летнего сына Шая.

Просто у нас рабочий процесс становления папы и мамы. Иногда я своего мнения придерживаюсь, она – своего,

– объяснил Чмерковский.



Макс Чмерковский с женой Пэтой и сыном Шаем / Фото из инстаграма судьи "Танцев со звездами"

К слову, на последние три месяца Украина впервые за 27 лет снова стала для Макса Чмерковского домом. Он тяжело переживал разлуку с женой и сыном, пока снимался в проекте "Танцы со звездами".

Так что в октябре судья привозил любимую в Киев. Он не только показал новозеландской танцовщице Родину, но и сводил в баню и накормил борщом с салом.