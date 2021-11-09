У 8 випуску "Танців з зірками" Макса Чмерковського вперше підтримувала дружина Пета. За кілька днів в Україні вона встигла спробувати традиційні страви та попаритися в лазні. Як це було, дізнавайтеся нижче.

Цікаво Дружина Макса Чмерковського прилетіла на "Танці з зірками" та поділилась враженнями від шоу

Після прямого ефіру на "Танцях" Макс Чмерковський повів дружину й друзів у ресторан української кухні. Так, Пета вперше спробувала борщ і сало з хроном. Вона не розповіла, чи сподобалися їй місцеві делікатеси, натомість заявила, що в захваті від лазні.

У комплексі під Києвом подружжя винайняло двоповерховий будинок з лазнею, басейном і терасою. За словами танцівниці, там вони провели незабутню ніч.

Це була просто неймовірна ніч. Ми сходили до української лазні. Це була справжня родзинка моєї подорожі,

– поділилась дружина Макса Чмерковського.

Дружина Макса Чмерковського в лазні / Фото з інстаграму Пети

Вечеря дружини Макса Чмерковського в Україні / Фото з інстаграму Пети

Зауважимо, Максим Чмерковський і сам забув "смак" рідної України. Він вперше за 27 років повернувся в Одесу й зазирнув у двір, в якому виріс. Суддя "Танців" встиг зустрітися з однокласниками, яких йому "дуже не вистачало".