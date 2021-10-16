Прежде всего Макс Чмерковский шутит, что одним из различий между двумя версиями шоу является население в странах – если в Украине около 40 миллионов человек, то в США – 400 миллионов. В частности там несколько по-другому организаторы шоу отбирают участников – в США необязательно, чтобы человек был звездой, а главное, чтобы имел жизненную историю.

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"Звезды – это понятие растяжимое. Человек может стать звездой шоу, если он просто попал в новости из-за того, что что-то произошло. В США отошли от того, что все должны быть актерами или спортсменами. Там участвуют люди с историей. Но в то же время если в Украине все еще проталкивают правильную танцевальную историю, связанную с танцами и этим процессом. А там – это уже коммерческая история, немного наработаная. Создается впечатление, что сезон просчитывается заранее", – поделился Чмерковский.

Он соглашается с тем, что в шоу, как и в любом кино, в качестве участников принимают разные типажи людей, чтобы зрителям было интереснее. На вопрос, чего больше в украинской версии – танцев или личных переживаний – Макс говорит:

Я понятия не имею, честно. Оцениваю танцы, танцевальный процесс. Не как спортивно-бальные танцы, потому что с 17-летним стажем знаю, что проходят участники. Смотрю, есть ли какая-то танцевальная база. То, что происходит на паркете. Себя они представляют зрителям,

– комментирует судья украинского проекта.

Мужчина после 17-ти сезонов шоу в Америке как участник признает, что делал много ошибок, но понял, что не нужно на этом слишком зацикливаться, ведь шоу – это просто шоу, и не более.

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Об оценках и судействе на шоу

Ведущий Слава Демин отметил, что Макс Чмерковский достаточно комплиментарный судья и не хамит участникам. На это хореограф ответил, что он не хочет критиковать, а скорее давать советы, чтобы не было неприятного послевкусия.

Также танцовщик поделился, что всегда предварительно ставит баллы участникам еще не генеральной репетиции и оставляет место для 2 баллов "плюс-минус" на прямой эфир.

В частности Макс всегда комментирует эфир сам и не имеет предварительно подготовленных фраз от сценаристов и режиссеров.

Также судья не видел ни одного сезона украинских "Танцев со звездами", поскольку ему это не нужно, ведь он понимает бальные танцы и они везде одинаковы.

Макс Чмерковский в шоу "Слава+": смотрите видео онлайн